Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları nefesleri kesti...
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alexander Sörloth'un 90+2'de attığı golle Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde ise sarı kırmızılı ekip 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı ve 45 puana yükselerek zirveye tam anlamıyla ortak oldu.
İşte bu nefes kesen mücadelelerin ardından Süper Lig'de puan durumu:
1.Trabzonspor 45 puan (1 maçı eksik)
2.Galatasaray 45 puan
3.Sivasspor 45 puan
4.M.Başakşehir 43 puan (1 maçı eksik)
5.A. Alanyaspor 39 puan
6. Fenerbahçe 38 puan
7.Beşiktaş 37 puan
8.Göztepe 34 puan (1 maçı eksik)
9.Gaziantep FK 31 puan
10.Gençlerbirliği 27
11.Antalyaspor 25 puan
12 BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan 24 puan (1 maçı eksik)
13. Denizlispor 24 puan (1 maçı eksik)
14.Çaykur Rizespor 22 puan (2 maçı eksik)
15.İH Konyaspor 21 puan
16.MKE Ankaragücü 20 puan
17.Kasımpaşa16 puan (1 maçı eksik)
18. Hes Kablo Kayserispor 16 puan
Süper Lig 23. hafta maç sonuçları:
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
Kayserispor 2-2 Konyaspor
Göztepe 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
Yeni Malatyaspor 1 -2 Antalyaspor
Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü
Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray
Çaykur Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Denizlispor
Süper Lig 24. hafta fikstürü:
Alanyaspor - Beşiktaş
Konyaspor - Kasımpaşa
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Denizlispor - Yeni Malatyaspor
Ankaragücü - Sivasspor
Galatasaray - Gençlerbirliği
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü
Kayserispor - Göztepe