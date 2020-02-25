Son dakika haberler... Dünya ve Türkiye SABAH’ın fotoğraflarını konuştu! Ali Koç tribünden atladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kaybedilen Galatasaray derbisinde tribünden atlayıp taraftarla yaşadığı tartışma anlarını kare kare yakalayan SABAH'ın fotoğrafları, büyük yankı uyandırdı. Sadece Türkiye değil, dünya basınında da ses getiren olaya geniş yer ayıran Portekiz'den A Bola gazetesi, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarıyla tartıştı" manşetini attı. İspanya'dan AS ve Marca da, "Başkan tribünden atladı" ifadelerini kullandı. Belçika, İtalya ve Kolombiya'da da yaşanan gerginlik derbinin olayı olarak öne çıkarıldı.







SABAH Spor muhabiri Mustafa Nacar, tarihi fotoğrafların hikâyesini anlattı:



ORTAM BİR ANDA ALEVLENDİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasının ardından tribünlerde büyük bir kaos hakimdi. Taraftarlar, 'Ersun Yanal istifa', 'Ali Koç istifa' ve 'Aziz Yıldırım' tezahüratları yaparken, protokol tribününün yanında bulunan yönetim locasına göz gezdirdim. O esnada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepkiler artıyordu.

Ali Koç tepki gösteren taraftarların arasına atladı

Ben de Koç'un kendisine yönelik küfürlü tepkilere karşın taraftarları sakinleştireceğini düşünerek objektifimi bu tarafa çevirdim. Ortamın bir anda alevlenmesinin ardından Ali Koç ayağa kalktı ve yönetim locasından kendisine tepki gösterilen tribüne atladı. İlk hamlesinde korumaların önlemeye çalışması nedeniyle alt tarafa inemeyen Ali Koç, ikinci hamlesinde ise taraftarların arasına atladı.







KORİDORLARDA DEVAM ETTİ

Derbiye damga vuran F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u oturduğu bölümün alt kısmından yapılan hakaretler kızdırdı.

Ali Koç'un koridordaki görüntüleri ortaya çıktı!

Tezahüratlar küfürlü bir şekle dönünce sinirlerine hakim olamayıp taraftarla konuşmak için tribünden atlayan Koç'u yanındakiler engellemeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı ve tartışma koridorlara da taşındı.







TARİHİ FARKLA SEÇİLEN ALİ KOÇ'UN 1.5 YILLIK KRONOLOJİSİ

3 Haziran 2018: 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak 20 yıllık Aziz Yıldırım yönetimini devirip Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturdu.

12 Haziran 2018: Fransız futbol adamı Damien Comolli sportif direktör olarak göreve başladı.

20 Temmuz 2018: Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu teknik direktör olarak takımın başına geçti.

30 Eylül 2018: Rizespor karşısındaki 3-0'lık yenilginin ardından Ali Koç taraftarın yanına giderek özür diledi.

28 Ekim 2018: Ankaragücü yenilgisi sonrası teknik direktör Phillip Cocu görevden alındı.

9 Aralık 2018: Akhisar deplasmanında kötü bir futbol oynayıp 3-0 yenilen sarı-lacivertli takımın İstanbul'a uçakla değil, otobüsle dönmesi emrini verdi.

14 Aralık 2018: Göreve gelmeden önce taraftarın Ersun Yanal isteğine, "Siz benim vizyonumu anlamamışsınız" diyen Koç, 14 Aralık 2018'de Yanal'ı göreve getirdi.

24 Aralık 2018: Antalyaspor beraberliği ile Fenerbahçe tarihinde ilk kez Süper Lig'in ilk devresini küme düşme hattında bitirdi.

2 Eylül 2019: Israrla sol bek bekleyen taraftarların istediğini bulamadı, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım dışında takımda sol bek kalmadı.

16 Ocak 2020: Damien Comolli ile yollar ayrıldı.

31 Ocak 2020: Kış transfer dönemi sona ererken sol bek yerine stoper Falette takıma katıldı.

20 Şubat 2020: Basketbolda evinde Real Madrid'e karşı 94-65'lik tarihi bir yenilgi alan Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonu olduğu günlerin çok uzağında kaldı ve 10. sıraya geriledi.

23 Şubat 2020: Galatasaray karşısında Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik serisi bitti, Koç taraftar ile tartıştı.





GÜRCAN BİLGİÇ: Taraftardan sakin olmasını nasıl isteyecek?

Ortamı 'kabadayı' diye eleştirip, sonra sebebi ne olursa olsun hesap sormak için insanların yakasına yapışmak tam bir saçmalık. Elbette insanların dayanma sınırı vardır, bir noktada da kırılabilir. Ama oturduğunuz koltuk, bunları hazmetmeyi de zorunlu kılıyor. Duygular elbette önemli, ancak yenilginin kızgınlığını kontrol etmek gerekir. Buna ilk siz yenilirseniz, nasıl kendi taraftarınızdan sakin olmasını isteyeceksiniz?