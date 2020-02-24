Ali Koç'un koridordaki görüntüleri ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu derbi sonrası sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Protokolden tribüne atlayan Ali Koç ile taraftarlar arasında koridorda yaşanan yeni görüntüler ortaya çıktı. Başkan Koç'un girdiği Fenerium Alt tribününde arbede yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken. Ali Koç, taraftarlar ile arasındaki gerginliği sonlandırmak için kendisine fiziksel temasta bulunan şahıslara "İtip kakmayın beni" şeklinde tepki gösterdi.
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