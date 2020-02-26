Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki yağıyor!

Kaybedilen G.Saray derbisinde protokolden atlayarak büyük bir skandala imza atan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa basınında bile gündem olmuştu. Taraftarla tartışmak için yaptığı bu hareket sonrası camia içinde güvendiği isimler bile başkana tepki göstermeye başlarken, seçilmeden önceki vaatleri ile kulübün şu anki hali kıyaslanmaya başladı. Bu süreçte en önemli etken, Kadıköy'deki serinin bitmesi ve şampiyonluğun bu sezon da zora girmesi oldu.

O TRİBÜNÜN ÖNEMİ

Diğer bir kritik nokta ise başkanın taraftarların arasına atladığı tribünün önemi... Koç'un "Satmayın beni" sözlerinin sebebi de olayların Fenerium Alt E tribününde çıkması. Çünkü Koç'un atladığı Fenerium Alt-E blok Saracoğlu'nun en pahalı biletinin satıldığı tribün. O tribünde oturanların neredeyse tamamı kombine sahipleri ve o tribünde oturanların pek çoğu Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde kendisinin yaptığı toplantılara gelip başkan adaylığına destek verenler.

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İŞTE KOÇ DÖNEMİNDEKİ DİĞER OLUMSUZ SONUÇLAR

- Geçen sezon lig tarihinin en kötü başlangıcı yapıldı.

- Yanlış transferler yüzünden borçların azaltılması için konulan sıcak para havaya gitti.

- Kulüpte işi bilen herkes "Azizci" denilerek işten atıldı.

- Comolli'ye teslim olundu. Yaptığı hatalı transfer ve kulübün içindeki iş bilen adamları temizlemesi yüzünden devamlılık kayboldu.

- Basketbolda bile en kötü dönem yaşanıyor.

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BAŞARISIZLIKTA TARİH YAZAN ALİ KOÇ'A CAMİADAN TEPKİ YAĞIYOR

Comolli ile kafa kafaya verip 30 transfer yaptı, F.Bahçe'nin milyonlarca euro'sunu adeta çöpe attı. Geçen sezon Fenerbahçelilere küme düşme korkusu yaşattı; bu sezon da şampiyonluk hayal oldu. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezliği Koç'un başkanlığında son buldu. Seçimde kendisine tam destek veren Fenerium Alt E Blok'taki taraftarlarla bile derbi sonrası kavga etti. G.Saray maçında protokol tribününden aşağıya atlayıp taraftarlarla kapışması dünyanın diline düştü. Avrupa Şampiyonu olan o müthiş basketbol takımını artık play-off'a 6bile kalamayacak duruma getirdi.

VERDİĞİ SÖZLERİN HİÇBİRİNİ TUTMADI

Demode Hollanda ekolünden Cocu'dan sonra "vizyonumu anlamamışsınız" dediği Yanal'ı getirdi. Altyapı hamlesi de başarısız oldu. David Badia Fenerbahçe'deki altyapı sorumluluğunu bırakıp gitti. 113 yıllık kulübü, Türk futbolunu hiç tanımayan Comolli'ye teslim etti. Kulüpte neredeyse işi bilen herkesi "Azizci" diyerek işten attı. Yapılan yanlış transferler yüzünden sıcak para adeta havaya gitti. Koç şirketler grubu dışında kulübe herhangi bir sponsor bulamadı.