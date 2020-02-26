Fenerbahçe'de Ersun Yanal yerine yabancı hoca! 4 aday...

Trabzonspor, Alanya ve Ankaragücü maçlarından 1 puan çıkaran Ersun Yanal için Galatasaray yenilgisi son darbe oldu. Ali Koç ve yönetimi, yeni hoca için kolları sıvadı. Erol Bulut ismi adaylar arasında geçiyordu ancak Başkan Koç'un, yeni hocanın yabancı olması konusunda ısrarı olduğu kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler, daha önce de görüşme yapılan Mircea Lucescu ve Roger Schmidt ile yeniden masaya oturmayı planlıyor. Bu ikili, teknik direktör listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ancak yönetimin tek adayları Luce ve Schmidt değil. Başarısızlığa artık tahammülü kalmayan Ali Koç, bu kez çok daha titiz çalışarak karar verecek.

530 MİLYON EURO!

Fanatik'in haberine göre Monaco'ya Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynatıp; Mbappe, Bernardo Silva, Bakayoko, Mendy, Lemar ve Fabinho gibi isimleri parlatıp satılmasını sağlayarak tam 530 milyon Euro kazandıran Leonardo Jardim de ciddi bir aday. Başkan Koç, Jardim'in benzer bir projeyi Fenerbahçe'de de hayata geçirmesinin hayalini kuruyor. Ayrıca Jorge Sampaoli ile de bir görüşme gerçekleştirileceği öne sürüldü.

ÖNCE ANLAŞMA SONRA AYRILMA!

Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz sezon Ankaragücü yenilgisinin hemen ardından Phillip Cocu ile yolları ayırmıştı. 1.5 ay takım yardımcı antrenör Erwin Koeman'a emanet edildi ve ardından Ersun Yanal geldi. Yönetim bu kez ayrılık konusunda aceleci davranmıyor. Ali Koç, yeni teknik direktör ile her konuda anlaşana kadar Yanal ile yola devam edecek. Tecrübeli çalıştırıcının bu konuda bir sorun çıkartmadığı, gerekirse sezon sonuna kadar bile takımın başında kalabileceğini söylediği kaydedildi. Ancak yönetim, yeni teknik direktör ile anlaşır anlaşmaz Ersun Yanal ile yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'A TEPKİ YAĞIYOR!