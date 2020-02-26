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Üst üste üçüncü kez şampiyon olmanın hesaplarını yapan , bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, takımda kiralık olarak forma giyen isimlerle ilgili de harekete geçti. İlk hedef ise derbisinin kahramanı . Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı için sezon bitmeden ile masaya oturulacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 21:50 ABONE OL
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu yeniden kiralayacak

Fenerbahçe deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen Galatasaray, bir taraftan da yeni sezonun kadro mühendisliğini yapmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen isimlerden Seri, Lemina, Saracchi ve Onyekuru'nun gelecek yıl da takımda kalmasını isteyen Fatih Terim, özellikle Onyekuru için şimdiden harekete geçilmesi gerektiğini yönetime aktardı.

2018'de Everton'dan kiralanan Onyekuru'yu geçen yaz da takımda tutmak isteyen Galatasaray, İngiliz ekibinin oyuncuyu Monaco'ya satmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Fransa'da tutunamayan Nijeryalı için devreye giren yönetim, ocak ayında hedefine ulaşarak 22 yaşındaki ismi yeniden kiraladı.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Onyekuru'yu gelecek sezon için de kiralamak isteyen Galatasaray, önümüzdeki günlerde Monaco'yla masaya oturacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediği bilinen Nijerya futbolcu, Monaco'nun onay vermesi durumunda 1 yıl daha Galatasaray'da kalacak.

Onyekuru, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 gol 2 asistlik katkı yaptı.

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Galatasaray, Henry Onyekuru'yu yeniden kiralayacak
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