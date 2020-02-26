Galatasaray tarihine Fatih Terim damgası! Bunu hep yapıyor

Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini geçiren Fatih Terim adeta Türk futbol tarihinin akışını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, Terim'le başlayan son 24 yıllık dönemde toplam 28 kupa kaldırarak rakiplerinin toplam kupa sayısını geçti. Cimbom'u 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 arasında ve 2017'den beri aktif olarak çalıştıran Fatih Terim, Türkiye sınırları içerisinde 19 kupa kaldırarak rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray, 24 yıl içindeki Terim'siz dönemde ise 9 kupa kazandı. Toplamda 28 kupa kaldırarak tarih yazan Aslan'ı; 11'er kupayla F.Bahçe ile Beşiktaş ve 4 kupayla Trabzonspor takip etti.



DÖNÜŞLERİN USTASI

Devre arasına 6 rakibinin arkasında giren Aslan, yeniden zirveye ortak oldu. Aslan'da 8 şampiyonluk gören Fatih Terim'in 4'ünde ligin ilk yarısını rakiplerinden geride kapatması dikkat çekti. Terim'li Cimbom 1997-98'de ilk yarıyı 39 puanlı F.Bahçe'nin 6 puan gerisinde kapatıp 75 puanla şampiyon oldu. 1998-99'da F.Bahçe ve Beşiktaş'ın 1 puan gerisinden gelip 78 puanla mutlu sona ulaştı. Başakşehir'in 2017-18'de 1 puan, geçen sezon ise 6 puan arkasından Cimbom, 75 ve 69 puanla ipi göğüsledi.



TERIM'İN KOLEKSİYONU

Süper Lig 8

Türkiye Kupası 3

Süper Kupa 3

Cumhurbaşkanlığı 3

TSYD 2

GALATASARAY'DA RYAN DONK İÇİN KARAR VERİLDİ