Eintracht Frankfurt Salzburg deplasmanında turladı! Salzburg 2-2 Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avusturya temsilcisi Salzburg sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. İlk maçı deplasmanda 4-1 kaybeden Salzburg, sahasında Alman temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı tur atlayan taraf Eintracht Frankfurt oldu.

Salzburg'un golleri 10. Dakikada Andreas Ulmer ve 71. Dakikada Jérôme Onguéné'den gelirken, Eintracht Frankfurt'un gollerini 30 ve 83. Dakikada Andre Silva kaydetti.

Bu sonuçla, Avusturya temsilcisi Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda ederken, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, son 16 turunda İsviçre ekibi Basel'in rakibi oldu.

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BİZE YARADI

UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg'un elenmesi Türkiye'ye yaradı. UEFA sıralamasında en yakın rakibimiz olan Avusturya'nın, kulüp takımları bu sezon başarılı olsaydı, sıralamada Türkiye'nin üstüne çıkabilirdi. Bu durumda Türkiye Süper Ligi şampiyonu, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için ön eleme oynayacaktı.

Avrupa kupalarındaki son temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Sıralamadaki en büyük rakibimiz Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz ise Manchester United ile eşleşti.



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