Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalyaspor Alanyaspor’u ağırlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları bugün tamamlanacak. Yarı final eşleşmesinde Antalyaspor ile Alanyaspor karşılaşıyor. Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, 20:30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.



ANTALYASPOR DAHA FORMDA

İlk yarıda çok başarılı bir performans göstererek şampiyonluk yarışında yer alan Alanyaspor, ikinci yarıya kötü başladı. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Alanyaspor, ligin üst sıralarından düşüşe geçti. Antalyaspor ise Alanyaspor'un aksine ikinci yarıda daha iyi bir form grafiği sergiliyor. Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, son olarak Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kaldı.



11'LER BELLİ OLDU

ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Celustka, Ersan, Eren , Ufu, Ndinga, MukaiRU, Fredy, Sinan, Jahovic

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih , Fernandes, Cisse







YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmesine Niğde Anadolu karşısında çıktı. Rakibin penaltı atışlarıyla eleyen Antalyaspor, bir üst turda Eyüpspor'un rakibi oldu. Eyüpspor'u ilk maçta deplasmanda 3-0'lık net skorla geçen Antalyaspor, evinde ise 2-2 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Bir üst turda Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaşan Akdeniz ekibi ilk maçı sahasında 4-3 kazandı ve İzmir deplasmanında da 2-2- beraberlik ederek çeyrek finalde Sivasspor'un rakibi oldu. İki maçın da berabere bittiği eşleşmede Antalyaspor, deplasman golü kuralı ile adını yarı finale yazdırdı.



GALATASARAY'I ELEDİ

Alanyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eşleşmesinde İnegölspor'u saf dışı bıraktı. Daha sonra Adanaspor ile eşleşen Alanya ekibi, rakibini 5-1 ve 7-1'lik skorlarla geçti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yenilgisini Kasımpaşa'dan 3-2'lik skorla alan Alanyaspor, eşleşmenin ilk maçındaki 3-1'lik galibiyeti sayesinde adını üst tura yazdırdı. Alanyaspor çeyrek finalde ise Galatasaray'ı eledi. İlk maçı sahasında 2-0 kazanan turuncu-yeşilli ekip, rövanş maçında 3-1 kaybetmesine rağmen turlayan taraf oldu.





EN GOLCÜ OYUNCULAR

Eşleşme adına en golcü isimler Antalyaspor'dan Harun Alpsoy, Alanyaspor'dan ise Bakasetas ile Bammou. Bu 3 oyuncu da Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 4'er goll oynuyorlar.



ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maçı 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR koltuğunda Ali Palabıyık ve Serkan Olguncan oturacak.

İkinci yarıda yaptığı transferlerle çıkışa geçen Antalya ile son haftalarda düşüşte olan Alanya'nın randevusu saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek finalde Sivas'ı eleyen ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Hakan ve Bahadır dışında eksik oyuncu bulunmazken; G.Saray'ı saf dışı bırakan konuk ekip ise tam kadro olarak deplasmana gelecek.



İŞTE İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

ALANYASPOR 2-0 GALATASARAY | GENİŞ ÖZET

GALATASARAY 3-1 ALANYASPOR | GENİŞ ÖZET

ANTALYASPOR 0-0 SİVASSPOR | GENİŞ ÖZET

SİVASSPOR 1-1 ANTALYASPOR | MAÇ ÖZETİ