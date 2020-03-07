Süper Lig'in 25. Haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep'in konuğu oldu. Bordo mavili ekip, ilk yarıyı Ekuban'ın attığı golle 1-0 önde kapamasına rağmen, ikinci yarının 53. dakikasında Kayode'nin golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fırtına, bu sonuçla puanını 49'a çıkardı. Gaziantep FK ise 32 puana yükseldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. Haftasında Gaziantep deplasmanında sahaya çıktı. Fırtına, zorlu mücadelede 2 puan bıraktı. 1 maç eksiğiyle 48 puanda olan Trabzonspor, bu maç öncesi Sivasspor ve Galatasaray ile aynı puan, lider Başakşehir'in ise 1 puan gerisindeydi. Mücadeleyi iyi başlayan bordo mavili takım, 22. Dakikada Ekuban'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Ekuban'ın golüne Kayode'nin golüyle cevap veren Gaziantep, sahadan 1 puanla ayrılmasını bildi.

Trabzonspor'un 90+2'de Nwakaeme ile bulduğu gol VAR kararı ile iptal edildi.