Sassuolo evinde Brescia’yı rahat geçti! Sassuolo 3-0 Brescia

İtalya'da Koronavirüs arasından önce oynanan son karşılaşmada Sassuolo ile Bresia karşılaştı. Sassuolo'nun ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, 3-0 Sassuolo'nun galibiyetiyle noktalandı. Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 45 ve 61. dakikada Caputo, 74. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Karşılaşma sonrası Sassuolo puanını 32'ye çıkarırken, 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen son sıradaki Brescia ise 16 puanda kaldı.



CAPUTO'DAN ÜLKESİNE KORONAVİRÜS MESAJI

Sassuolo'nun santraforu Caputo, takımını 1-0 öne geçirdikten sonra gol sevincinde "Her şey yoluna girecek. Evlerinizde kalın" yazılı kağıtla ülkesine moral verdi.



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