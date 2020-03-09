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evinde Brescia’yı rahat geçti! Sassuolo 3-0 Brescia

Serie A’da 26 hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın son maçında Merih Demiral’ın eski takımı , sahasında ligin son sırasındaki Brescia’yı 3-0’lık skorla geçti.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 23:35 ABONE OL
Sassuolo evinde Brescia’yı rahat geçti! Sassuolo 3-0 Brescia

İtalya'da Koronavirüs arasından önce oynanan son karşılaşmada Sassuolo ile Bresia karşılaştı. Sassuolo'nun ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, 3-0 Sassuolo'nun galibiyetiyle noktalandı. Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 45 ve 61. dakikada Caputo, 74. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Karşılaşma sonrası Sassuolo puanını 32'ye çıkarırken, 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen son sıradaki Brescia ise 16 puanda kaldı.

CAPUTO'DAN ÜLKESİNE KORONAVİRÜS MESAJI
Sassuolo'nun santraforu Caputo, takımını 1-0 öne geçirdikten sonra gol sevincinde "Her şey yoluna girecek. Evlerinizde kalın" yazılı kağıtla ülkesine moral verdi.

SON DAKİKA | İTALYA SERİE A'YA KORONAVİRÜS DARBESİ!

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Sassuolo evinde Brescia’yı rahat geçti! Sassuolo 3-0 Brescia
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