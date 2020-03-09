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SON DAKİKA | Serie A'ya koronavirüs darbesi!

'dan koronavirüs ile ilgili flaş! İtalya 'nden yapılan açıklamada, İtalya'da tüm spor aktiviteleri 3 Nisan'a kadar durduruldu. Bu karara göre Serie A maçları da 3 Nisan'a kadar oynanmayacak.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 20:53 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 20:59 ABONE OL
SON DAKİKA | İtalya Serie A'ya koronavirüs darbesi!

İtalya'dan koronavirüs ile ilgili flaş! İtalya Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, İtalya'da tüm spor aktiviteleri 3 Nisan'a kadar durduruldu. Bu karara göre Serie A maçları da 3 Nisan'a kadar oynanmayacak.

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs spor organizasyonlarını olumsuz anlamda etkilemeye devam ediyor.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ölümler her geçen gün artarken, bu durum yetkilileri de harekete geçirdi.

İtalya Olimpiyat Komitesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Serie A dahil olmak üzere tüm spor aktivitelerini 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

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SON DAKİKA | İtalya Serie A'ya koronavirüs darbesi!
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