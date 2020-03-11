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Dünya yıldızı isim adım adım 'a!

'de yakaladığı çıkışla yeniden zirvenin ortağı olan 'da, gelecek sezona yönelik çalışmaları da şimdiden başladı. Her bölgede alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. 'in gözden çıkardığı Laywin Kurzawa için Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu belirtildi...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 07:48 ABONE OL
Dünya yıldızı isim adım adım Galatasaray'a!

Gelecek sezon ile ilgili transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'la ilgili Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Paris Saint-Germain yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Layvin Kurzawa ile devam etmeme kararı aldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre bu gelişmenin ardından Fransız sol bek bir anda ilgi odağı olurken menajeriyle görüşen takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu ileri sürüldü. 27 yaşındaki Layvin Kurzawa için İtalya ve İngiltere'den bazı takımların da devrede olduğu, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

14 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı Kurzawa bu sezon 14 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik katkı yapabildi.

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Dünya yıldızı isim adım adım Galatasaray'a!
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