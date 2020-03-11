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'a maçında Sörloth şoku!

'in erteleme maçında deplasmanda 'un rakibi oldu. Mücadelenin 35. dakikasında Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvedeki ismi Sörloth, kendisini yere bıraktı. Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, yıldız ismi riske etmedi ve kenara aldı. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Badou Ndiaye dahil oldu.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 20:53 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 20:57 ABONE OL
Trabzonspor'a Yeni Malatyaspor maçında Sörloth şoku!

Trabzonspor ertelenen maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Bordo-mavililer Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Novak, 30'uncu dakikasında da Sosa'nın attığı golle 2-0'ı yakaladı.

KORKUTAN SAKATLIK
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynanan maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sörloth'un yerine oyuna Ndiaye girdi.

Golcü oyuncunun sağlık durumu maçın sonrasında yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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Trabzonspor'a Yeni Malatyaspor maçında Sörloth şoku!
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