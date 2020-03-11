Trabzonspor'a Yeni Malatyaspor maçında Sörloth şoku!

Trabzonspor ertelenen maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Bordo-mavililer Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Novak, 30'uncu dakikasında da Sosa'nın attığı golle 2-0'ı yakaladı.
KORKUTAN SAKATLIK
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynanan maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sörloth'un yerine oyuna Ndiaye girdi.
Golcü oyuncunun sağlık durumu maçın sonrasında yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.TRABZONSPOR'DAN MHK BAŞKANI ZEKERİYA ALP'E İSTİFA ÇAĞRISI