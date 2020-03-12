Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı! Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ
Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.
Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş, Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.
İŞTE LİGDE SEYİRCİSİZ OYNANACAK MAÇLAR
26. HAFTA
13.03 20:00 ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR
13.03 20:00 KASIMPAŞA - GÖZTEPE
14.03 14:00 DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
14.03 17:00 ALANYASPOR - GAZİANTEP
14.03 20:00 KONYASPOR - FENERBAHÇE
15.03 13:30 KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR
15.03 16:00 TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR
15.03 19:00 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
16.03 20:00 ANTALYASPOR - SİVASSPOR
27. HAFTA
20.03 20:00 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
21.03 14:00 GAZİANTEP - ANKARAGÜCÜ
21.03 17:00 YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA
21.03 17:00 SİVASSPOR - DENİZLİSPOR
21.03 20:00 BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR
22.03 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR
22.03 16:00 RİZESPOR - GALATASARAY
22.03 19:00 BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR
22.03 19:00 GÖZTEPE - TRABZONSPOR
28. HAFTA
03.04 20:00 ALANYASPOR - TRABZONSPOR
04.04 14:00 KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
04.04 17:00 ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR
04.04 20:00 GALATASARAY - GAZİANTEP
05.04 13:30 YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE
05.04 16:00 KONYASPOR - SİVASSPOR
05.04 16:00 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE
05.04 19:00 DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ
06.04 20:00 ANTALYASPOR - RİZESPOR
29. HAFTA
12.04 BEŞİKTAŞ - KONYASPOR
12.04 BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
12.04 GAZİANTEP - ANTALYASPOR
12.04 TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ
12.04 GÖZTEPE - ALANYASPOR
12.04 FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR
12.04 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA
12.04 SİVASSPOR - KAYSERİSPOR
12.04 RİZESPOR - DENİZLİSPOR
30. HAFTA
19.04 KASIMPAŞA - SİVASSPOR
19.04 KONYASPOR - RİZESPOR
19.04 GALATASARAY - TRABZONSPOR
19.04 ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR
19.04 FENERBAHÇE - GÖZTEPE
19.04 DENİZLİSPOR - GAZİANTEP
19.04 YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
19.04 ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR
19.04 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ
31. HAFTA
26.04 ALANYASPOR - GALATASARAY
26.04 TRABZONSPOR - ANTALYASPOR
26.04 GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ
26.04 BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA
26.04 GAZİANTEP - KONYASPOR
26.04 BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR
26.04 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE
26.04 SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR
26.04 RİZESPOR - KAYSERİSPOR