Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı! Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ

Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.

Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş, Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.



İŞTE LİGDE SEYİRCİSİZ OYNANACAK MAÇLAR

26. HAFTA

13.03 20:00 ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR

13.03 20:00 KASIMPAŞA - GÖZTEPE

14.03 14:00 DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

14.03 17:00 ALANYASPOR - GAZİANTEP

14.03 20:00 KONYASPOR - FENERBAHÇE

15.03 13:30 KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR

15.03 16:00 TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR

15.03 19:00 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

16.03 20:00 ANTALYASPOR - SİVASSPOR

27. HAFTA

20.03 20:00 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

21.03 14:00 GAZİANTEP - ANKARAGÜCÜ

21.03 17:00 YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA

21.03 17:00 SİVASSPOR - DENİZLİSPOR

21.03 20:00 BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

22.03 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR

22.03 16:00 RİZESPOR - GALATASARAY

22.03 19:00 BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR

22.03 19:00 GÖZTEPE - TRABZONSPOR

28. HAFTA

03.04 20:00 ALANYASPOR - TRABZONSPOR

04.04 14:00 KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

04.04 17:00 ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR

04.04 20:00 GALATASARAY - GAZİANTEP

05.04 13:30 YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE

05.04 16:00 KONYASPOR - SİVASSPOR

05.04 16:00 KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

05.04 19:00 DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ

06.04 20:00 ANTALYASPOR - RİZESPOR

29. HAFTA

12.04 BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

12.04 BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

12.04 GAZİANTEP - ANTALYASPOR

12.04 TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ

12.04 GÖZTEPE - ALANYASPOR

12.04 FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR

12.04 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA

12.04 SİVASSPOR - KAYSERİSPOR

12.04 RİZESPOR - DENİZLİSPOR

30. HAFTA

19.04 KASIMPAŞA - SİVASSPOR

19.04 KONYASPOR - RİZESPOR

19.04 GALATASARAY - TRABZONSPOR

19.04 ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR

19.04 FENERBAHÇE - GÖZTEPE

19.04 DENİZLİSPOR - GAZİANTEP

19.04 YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

19.04 ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR

19.04 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ

31. HAFTA

26.04 ALANYASPOR - GALATASARAY

26.04 TRABZONSPOR - ANTALYASPOR

26.04 GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ

26.04 BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

26.04 GAZİANTEP - KONYASPOR

26.04 BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR

26.04 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

26.04 SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR

26.04 RİZESPOR - KAYSERİSPOR

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA! MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

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