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'un yıldızı 'nun test sonucu belli oldu!

Portekiz , koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan ile ilgili sevindirici haberi verdi. Bakanlık, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Portekiz'in Madeira adasında bulunan Juventuslu yıldızda koronavirüse rastlanmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 01:34 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 01:40 ABONE OL
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun test sonucu belli oldu!

Portekiz Sağlık Bakanlığı, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Cristiano Ronaldo ile ilgili sevindirici haberi verdi. Bakanlık, annesinin rahatsızlığı nedeniyle Portekiz'in Madeira adasında bulunan Juventuslu yıldızda koronavirüse rastlanmadığını açıkladı. Ayrıca CR7'nin annesi Maria Dolores Aveiro'ya yapılan koronavirüs testinin de negatif çıktığı ifade edildi.

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Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun test sonucu belli oldu!
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