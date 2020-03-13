Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadele bütün dünyayı etkisi altına alan ve özellikle Avupa'da spor faaliyetlerini durma noktasına getiren koronavirüse tedbir amaçlı seyircisiz oynandı.
beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada Ankaragücü 17. dakikada Burak Albayrak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken 22. dakikada Rodrigues farkı ikiye çıkardı: 2-0
Farkı kapatmak için bastıran konuk ekip Rizespor 45+1'de Harmash'la farkı bire indirse de mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmayınca MKE Ankaragücü maçtan 2-1'lik glaibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından, ligin 17. sırasındaki MKE Ankaragücü 23 puana ulaşırken, 15. sıradaki Ç. Rizespor 25 puanda kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak, Çaykur Rizespor ise 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Göztepe deplasmanına çıkacak.
Çaykur Rizespor'da Mıkola Morozyuk 90+4'te kırmızı kartla takımını 1 kişi eksik bıraktı.