Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili ekibin genç oyuncusu Abdülkadir Ömür karşılaşmanın ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sebebiyle 73. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı. Genç oyuncunun son durumu merak konusu olurken Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir maç sonrasında konuyla ilgili konuştu.

Çimşir, Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili olarak "Abdülkadir'in ağrısı oldu, riske etmek istemedik. 1-2 gün sonra gerekli açıklamaları yaparız." ifadelerini kullandı.

Sakatlanan Abdülkadir Ömür stattan böyle ayrıldı