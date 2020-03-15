Galatasaray - Beşiktaş maçında gol sesi yok! İşte puan durumu...

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmadan galip çıkmadı. Zorlu mücadele 1-1 sona ererken Başakşehir'in golünü Demba Ba, Trabzonspor'un golünü ise Skrtel kendi kalesine attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 53 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puana sahip Medipol Başakşehir ise ikinci sırada yer aldı. 1 maçı eksik Galatasaray 49, Beşiktaş ise 43 puanla zirveyi takip ediyor.
SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU
1-) Trabzonspor 53 puan
2-) M.Başakşehir 53 puan
3-) Galatasaray 50
4-) Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)
5-) Alanyaspor 43 puan
6-) Beşiktaş 44 puan
7-) Fenerbahçe 40 puan
8-) Göztepe 34 puan (1 maçı eksik)
9-) Gaziantep FK 32 puan
10-) Denizlispor 31 puan
11-) Gençlerbirliği 28 puan
12-) Antalyaspor 27 puan (1 maçı eksik)
13-) Kasımpaşa 26 puan
14-) İH Konyaspor 26 puan
15-) BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan
16-) Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)
17-) MKE Ankaragücü 23 puan
18-) İM Kayserispor 22 puan
Süper Lig 26. hafta maç sonuçları
Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 2-0 Göztepe
Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
Kayserispor 2-1 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 1-1 Başakşehir
Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Antalyaspor - Sivasspor
SÜPER LİG'DE 27. HAFTA FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe - Kayserispor
Gaziantep - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
Sivasspor - Denizlispor
Beşiktaş - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Konyaspor
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Göztepe - Trabzonspor