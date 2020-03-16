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'dan koronavirüs paylaşımı: Lütfen kendimizi izole edelim

(Ligue 1) takımlarından 'de forma giyen milli oyuncu koronavirüs salgınıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerini uyardı. "Hem ülkemiz, hem de dünyamız zor günler geçiriyor" diyen Yusuf Yazıcı, "Lütfen sağlıklı yarınlar için bir süre kendimizi izole edelim" ifadelerini kullandı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 16.3.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 23:37 ABONE OL
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs paylaşımı: Lütfen kendimizi izole edelim

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında takipçilerini uyardı. Yazıcı, paylaştığı videoda virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs paylaşım

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba ben Yusuf Yazıcı, bu aralar hem ülkemiz, hem de dünyamız zor günler geçiriyor. Bu salgının ancak beraber mücadele edersek üstesinden gelebiliriz. Mümkün olduğunca sosyal teması azaltalım, ellerimizi sıklıkla temizleyelim ve dezenfekte edelim. Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım. Lütfen sağlıklı yarınlar için bir süre kendimizi izole edelim ve çok dikkat edelim. Sizi çok seviyorum, hoşça kalın."

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Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs paylaşımı: Lütfen kendimizi izole edelim
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