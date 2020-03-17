Galatasaray'ın yıldız ismi Valentine Ozornwafor karantinada!

Galatasaray'dan Almeria'ya kiralık olarak giden Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor, koronavirüs salgını nedeniyle kişisel karantina uyguladıklarını açıkladı.

Ozornwafor, koronavirüsün İspanya'yı geniş çaplı etkilediğini belirterek, "Şu anda İspanya'da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim." ifadelerini kullandı.

"MARKETE GİTTİM AMA ALACAK HİÇBİR ŞEY YOKTU"

İspanya'daki günlük yaşamı da anlatan Ozornwafor, "Dürüst olmak gerekirse, yaşadığım yerde birkaç süpermarkete gittim ama alacak hiçbir şey yoktu. Tüm raflar boştu, her şey satın alınmıştı. Gerçekten üzüntücü verici şeyler yaşanıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

YOUNES BELHANDA DERBİLERDE KAYIP