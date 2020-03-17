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'ın yıldız ismi karantinada!

, ekiplerinden Enyimba Aba'dan transfer ettiği 'u sezon başında ekibi Almeria'ya kiralık olarak göndermişti. Ozornwafor, yaptığı açıklamada tüm takımın kişisel karantinada olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 10:04 ABONE OL
Galatasaray'ın yıldız ismi Valentine Ozornwafor karantinada!

Galatasaray'dan Almeria'ya kiralık olarak giden Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor, koronavirüs salgını nedeniyle kişisel karantina uyguladıklarını açıkladı.

Ozornwafor, koronavirüsün İspanya'yı geniş çaplı etkilediğini belirterek, "Şu anda İspanya'da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim." ifadelerini kullandı.

"MARKETE GİTTİM AMA ALACAK HİÇBİR ŞEY YOKTU"
İspanya'daki günlük yaşamı da anlatan Ozornwafor, "Dürüst olmak gerekirse, yaşadığım yerde birkaç süpermarkete gittim ama alacak hiçbir şey yoktu. Tüm raflar boştu, her şey satın alınmıştı. Gerçekten üzüntücü verici şeyler yaşanıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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Galatasaray'ın yıldız ismi Valentine Ozornwafor karantinada!
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