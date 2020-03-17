Sivasspor yara aldı

Sivasspor, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilip şansını kullanamadı.12'de Podolski, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yankaya verdiği penaltıyı VAR incelemesi sonrası iptal etti. 77'de kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare'nin vuruşunu Boffin kurtardı. 81'de Kudriashov'un kafa pasında Veysel Sarı şık bir gol atıp Antalyaspor'u galibiyete taşıdı.Antalya'nın Alman yıldızı Podolski, maçtan sonra şunları söyledi. "Koronavirüs için dünya üzerinde bir kriz var. Türkiye daha az etkileniyor. Güzel bir ülkeniz ve huzurlu bir hayat var. Taraftarsız futbolun tadı yok. Umarım kriz bir an önce atlatılrı."Zirvedeki takımların puan kayıpları yaşadığı haftada Sivassporlu futbolcular ayaklarına gelen şansı kullanamadı. Eğer Sivas, Antalya'yı yenseydi zirveye daha sağlam tutunacak ve fikstürünün avantajı ile şampiyonluk yarışında ciddi bir moral kazanacaktı. Ne yazık ki Sivassporlu futbolcular, "zihniyetinde zihinsel ve fiziksel olarak yeterli mücadele etmedi. 7 haftadır yenilmeyen Antalyasporlu futbolcular mükemmel bir takım dayanışması göstererek olağanüstü bir mücadele sergilediler.Antalyaspor'un Sivas'a karşı sergilediği pas üstünlüğünü yöneten orkestra şefleriydi.Antalya'nın hücumlarında büyük pay sahibi oldu. Özellikle Amilton attığı bitmez tükenmez deparlarlaJahovic gol atmasa da Sivasspor önünde arkadaşlarına hücumda pas istasyonu oldu.ve haklı bir galibiyet aldılar.