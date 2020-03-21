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'nin yeni sol beki 'den! ...

'de kötü günler geçiren ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan , çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli takım bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı pozisyon olan sol bek için kolları sıvadı. Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden 'de forma giyen için girişimlere başladı. Asamoah'ın adı bir dönem ile de epey uzun süre anılmıştı.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 08:14 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Inter'den! Kwadwo Asamoah...

Şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yönetim, yeni hocayla anlaştıktan sonra ilk iş olarak sol bek transferi yapacak.

Yıllardır sarı-lacivertli takımın adeta kanayan yarası olan sol bek bölgesi için düşünülen isim ise Asamoah. Serie A ekibi Inter'de futbol yaşantısını sürdüren Ganalı futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi.

Yeni sezonda Inter'de oynamayı düşünmeyen Asamoah'la Fenerbahçe ilgileniyor. Napoli, Lazio ve Hoffenheim gibi Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan 31 yaşındaki sol bek Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Fanatik'in haberine göreJuventus'ta oynadığı dönemde adı Galatasaray'la anılan ancak sarı-kırmızılı takım yerine Inter'e giden Asamoah'ın İtalya'da mutsuz olduğu, bu kez İstanbul'un yolunu tutarak Fenerbahçe'ye imza atabileceği aktarıldı.

Asamoah bu sezon 11 kez Inter forması giyerken 1 asist yapma başarısı gösterdi.

KWADWO ASAMOAH

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Fenerbahçe'nin yeni sol beki Inter'den! Kwadwo Asamoah...
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