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'nin eski yıldızı koronavirüs hakkında konuştu!

'nin sezon başında kadrosuna kattığı , Fenerbahçe'de istenen performansı gösterememiş ve devre arası döneminde 'nın Soçi takımının yolunu tutmuştu. Fas asıllı futbolcu koronavirüs hakkındaki endişelerini Fransız basınına anlattı.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 15:59 ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adil Rami koronavirüs hakkında konuştu!

Sezon başında geldiği Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde ayrılan ve Rusya'nın Soçi takımına transfer olan Adil Rami, yaşadıklarını Fransız basınına anlattı.

Koronavirüs nedeniyle ligin askıya alındığını ve bunun öngörülenden daha uzun sürebileceğini düşündüğünü söyleyen Fransız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

Ben doktorların tavsiyesini dinledim ancak Soçi'de izolasyon anlamında bir tedbir alınmış değil. Problem şu ki herkes dışarda ve bu Fransa'ya dönüşümü daha da zorlaştırıyor. Soçi ile kontratım var ve 34 yaşındayım. Yeniden futbola dönemeyeceğimden korkuyorum.

Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Adil Rami, sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tutsa da istenen performansı gösterememişti. Tecrübeli futbolcu şubat ayında da Rusya'nın yolunu tutmuştu.

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ADIL RAMI

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adil Rami koronavirüs hakkında konuştu!
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