Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sumudica Gaziantep FK'nın çağrısına kulak asmadı! Özel jetle ülkesine döndü...

Sumudica FK'nın çağrısına kulak asmadı! Özel jetle ülkesine döndü...

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı 'in gerçekleştirdiği toplantıda liglerin ertelenmesi kararı çıkmıştı. Bu kararın ardından Teknik Direktörü Rumen Marius Sumudica, kulübün çağrısına rağmen kiraladığı özel jetle ülkesi Romanya'ya döndü.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 11:14 ABONE OL
Sumudica Gaziantep FK'nın çağrısına kulak asmadı! Özel jetle ülkesine döndü...

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Gaziantep FK'nın Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica kiraladığı özel jetle, yardımcılarını da yanına alarak ülkesine döndü.

Ajansspor'a konuşan Sumudica, Türkiye'den ayrılığı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Benim zaten aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığım. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gidiyorum. Dokuzuncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğümüz zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum.

PROF. KARA AÇIKLADI! KORONAVİRÜSE YAKALANAN SPORCULARA KÖTÜ HABER...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sumudica Gaziantep FK'nın çağrısına kulak asmadı! Özel jetle ülkesine döndü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA