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için 'a dev teklif

'ın ekibi Standard Liege'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 'ya ekibi Wolverhampton talip old. İngiliz ekibinin stoper için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 00:51 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 01:31 ABONE OL
Christian Luyindama için Galatasaray'a dev teklif

Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christian Luyindama, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınının haberine göre; Demokratik Kongolu oyuncu için Wolwes 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Galatasaray, milli takımda sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcunun sözleşmesini ikinci yarıda askıya almıştı.

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EVERTON VE ASTON VILLA DA İSTİYOR

Ayrıca Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Luyindama'yı İngiliz ekipleri Aston Villa ve Everton da yakından takip ediyor.

Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek İngiltere'nin yolunu tutması beklemiyor.

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Christian Luyindama için Galatasaray'a dev teklif
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