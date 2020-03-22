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Koronavirüs 'a da sıçradı! Resmen açıkladı...

'de ortaya çıkmasından kısa süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs, 'a da sıçradı. Siyah-beyazlıların eski yöneticilerinden , eşi ile birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 16:05 ABONE OL
Koronavirüs Beşiktaş'a da sıçradı! Resmen açıkladı...

Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Numan Ceyhan ve eşi koronavirüse yakalandı. İş adamı Ceyhan'ın virüsü yurt dışından kaptığı açıklandı. Üzücü haberi Numan Ceyhan'ın bir arkadaşı sosyal medya hesabından açıkladı. İşte o açıklama...



"Az önce işadamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, "Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar" dedi."

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Koronavirüs Beşiktaş'a da sıçradı! Resmen açıkladı...
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