Süper Lig ve Avrupa'da çizdiği başarılı grafikle dikkat çeken Başakşehir'de, Hollandalı Elia mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi. Futbol oynayabileceği bir kulübe gitmek istediğinin altına çizen Hollandalı, FOX Sports'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Külübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, yeni bir kontrat istemdiğini belirterek şöyle konuştu: "İlk 11'de oynarken bir anda takımdan kesildim. Takımdaki geleceğim hakkında konuşmak zor ancak her şeyin oldukça net olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir sözleşmeye imza atmak istemiyorum. Yeni bir maceraya çıkmak istiyorum. Futboldan keyif aldığım sürece, bunun neresi olduğu önemli değil"



Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgını hakkında da konuşan Elia, "Bu dönemde kendimi oldukça formda tutmaya ve ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum." dedi.

Deneyimli futbolcu 2017 yılında Hollanda takımlarından Feyenoord'dan Başakşehir'e 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeli karşılığında gelmişti. Elia, Okan Buruk'un gelişi sonrası Crivelli ve Guldbrandsen'in takıma katılmasıyla ikinci plana düştü. Bu sezon genelde oyuna sonradan dahil olan Hollandalı, Süper Lig'de bu sezon 18 maçta 1 gol 2 asistle oyunuyor.

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