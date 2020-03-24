Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Sötloth'un fiyatını belirledi!

Sötloth'un fiyatını belirledi!

sezon öncesinde 'u 750 bin kiralama bedeli ile 2 seneliğine 'tan kadrosuna katmıştı. Bir sezon daha kiralık olarak bordo mavili ekibin formasını giyecek olan Sörloth için satın alma opsiyonu Trabzonspor'un elinde. 6 milyon Euro'ya Sörloth'un bonservisini alacak olan Fırtına, bu transferden ise 30 milyon Euro bekliyor.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 10:04 ABONE OL
Trabzonspor Sötloth'un fiyatını belirledi!

Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi… Bordo-Mavili Yönetim 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon Euro'ya alabiliyor.

ACELE ETMEYECEK
Bir Avrupa devi çıkar bu sezon fahiş bir fiyat teklif ederse Trabzonspor Sörloth'u satabilir. Ancak yönetim yıldız oyuncuyu erken elden çıkarmayı düşünmüyor.

LİGDE 19 GOLÜ VAR
Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla lige 19 gole imza attı. Krallıkta ilk sırada yer alıyor.

BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Sötloth'un fiyatını belirledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA