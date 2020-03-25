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'den play-off ve tescil açıklaması!

'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü, ülkemizde de liglere ara verilmesine sebep olmuştu. Aranın ardından liglerin play-off ile noktalanacağı ya da bu şekilde tescil edileceği gibi pek çok iddia ortaya atılmıştı. Başkanı bu iddialara dair konuştu.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 10:17 ABONE OL
Nihat Özdemir'den play-off ve tescil açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi. Milliyet'e konuşan Başkan Özdemir, "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz. Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor.Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, "Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.

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Nihat Özdemir'den play-off ve tescil açıklaması!
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