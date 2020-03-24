Corona virüsüne yakalanan hakem var mı? MHK açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını ülkemizde de etlkili oluyor. Süper Lig başta olmak üzere tüm branşlarda müsabakalar askıya alınırken, dün gelen iki üzücü haberle spor camiası şoke oldu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik adamı Fatih Terim'in corona virüsü testleri pozitif çıktı. Terim ve Albayrak'ın corona virüse yakalanmasından sonra sporun içinde diğer isimlere gözler çevrildi. Beşiktaş ve Trabzonspor takım halinde testlere girdiğini açıklarken, diğer kulüpler de önlemlerini artırdı.

HAKEMLERDE CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ YOK

Futbolun bir parçası olan hakemlerin son durumu ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı açıkladı. Konu hakkında TRT SPOR'a açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Zekeriya Alp, şu ana kadar hiçbir hakem, gözlemci ya da temsilcide corona virüsü belirtilerine rastlanmadığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun herkesle iletişim halinde olduğunu dile getiren Alp, "Herkes izole bir şekilde evinde. Kimsede semptomlara rastlanmadı. Kontrollerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

15 Mart'ta seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında Teriim ve Albayrak'ın testlerinin pozitif çıkması, o gün statta görev yapan birçok isimde de corona virüsü görülme şüphesini gündeme getirdi. Bu kişiler arasında derbinin hakemi Abdulkadir Bitigen ve yardımcılarıyla, maçın gözlemcisi ve temsilcisi de yer alıyor.

MHK Başkanı Zekeriya Alp sadece Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görevli isimlerle değil, 26. haftada görev yapan tüm hakem, gözlemci ve temsilcilerle sürekli bilgi alışverişinde olduklarının altını çizdi.

Öte yandan Alp, corona virüsü belirtisi gösteren kimse olmadığı için şu ana kadar test yapılmadığını belirtirken, en ufak şüphede gerekenin yapılacağını söyledi.

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