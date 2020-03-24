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'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...

Başkan Yardımcısı , corona virüsü testine girdiğini ve sonuçlar çıkana kadar hastanede tedavi altında olacağını açıkladı. Günay, Twitter hesabından, "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah’a emanet olun." şeklinde bir paylaşımla son durumu hakkında bilgi verdi. Sarı-kırmızılı ekipte ve teknik direktör 'in corona virüsüne yakalanmasının ardından Galatasaray Başkanı ve başkan yardımcısı Yusuf Günay test yaptırmaya karar vermişti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 19:17 ABONE OL
Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...

Tüm dünyayı etkisi altına corona virüsü dün Galatasaray camiasını da sarstı. Önce Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı. Ardından deneyimli teknik adam Fatih Terim, Twitter hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Terim şu açıklamayı yapmıştı: "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması

GÜNAY HASTANEYE YATTI

Terim ve Albayrak'ın salgına yakalanması sonrası ikiliye yakın olan isimler de test yaptırmaya başladı. Fatih Terim'in yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin'in corona virüsü testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Bugün ise Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay test yaptırdı.

Başkan Mustafa Cengiz'in son durumu hakkında net bir bilgi şu an için yok ancak Yusuf Günay, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapan Günay, "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DA AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Kulübü, Yusuf Günay'la ilgili şu açıklamayı yaptı: "Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın, kontrol amaçlı gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi sonuçları çıkana kadar yatarak tedavi uygulanmasına karar verilmiştir.

Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden iyi haberler bekliyoruz. Test sonuçlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."


GALATASARAY'DA MUSTAFA CENGİZ İLE YUSUF GÜNAY'A CORONA VİRÜSÜ TESTİ YAPILACAK SON DAKİKA: ÜMİT DAVALA VE HASAN ŞAŞ'IN CORONA VİRÜSÜ TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI SON DAKİKA! FATİH TERİM'DEN FLAŞ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

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Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...
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