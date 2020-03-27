Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan örnek karar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen 21 yaşındaki kaleci Altay Bayındır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılama kararı aldığını duyurdu.

Bayındır, Beşiktaş'ta forma giyen Umut Nayir ve MKE Ankaragücü'nde oynayan İlhan Parlak'a da yardım çağrısında bulundu.

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Altay Bayındır'ın paylaşımı şu şekilde:

"Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde #evdekaltürkiye ! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Paketlerin ulaştırılmasını da İste Gelsin üstleniyor

@UmtNayr ve @ilhanParlak38 siz de var mısınız? #evdekal"

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