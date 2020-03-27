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'de ilk imza atılıyor!

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan , iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımı neredeyse tüm sezon yalnız bırakan Kaldırım ile ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli kulüp liglere ara verilmesinin ardından ilk imzayı Hasan Ali ile atacak. 30 yaşındaki oyuncunun da sözleşmesini uzatmak istediği bildirildi...

Giriş Tarihi: 27.3.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 08:55 ABONE OL
Fenerbahçe'de ilk imza atılıyor!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile yola devam kararı alındı.

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.

2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de ilk imza atılıyor!
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