Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ile yola devam kararı alındı.

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemese de yönetimin, 30 yaşındaki sol beki takımda tutmak istediği ve kısa süre içinde Hasan Ali ile masaya oturulacağı öğrenildi.

2013'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali'nin de Sarı-lacivertli kulüpte kalmayı istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A 2 DEV TRANSFER ÇALIMI!

FENERBAHÇE'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM! ALTAY BAYINDIR...

SON DAKİKA | FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE KÖTÜ HABER! RESMEN DUYURDU