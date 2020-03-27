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SON DAKİKA | 'ye transferde kötü haber! Resmen duyurdu

Geçtiğimiz döneminde adı sıkça ile anılan 'nin İspanyol yıldızı Pedro açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin gelecek yılki planları arasında da yer alan golcü futbolcu İspanyol basınına verdiği demeçte, "Benim arzum burada kalmak ancak gelecekte ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 08:23 ABONE OL
SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmen duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Pedro Rodriguez, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ve takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

İspanyol oyuncu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkesinin basınına verdiği röportajda Chelsea'den ayrılacağına yönelik ifadelerin tercüme hatasından kaynaklandığını dile getirdi.

"BENİM ARZUM BURADA KALMAK"

Chelsea taraftarlarından birçok veda mesajı aldığını belirten Pedro, "Onlara teşekkür ediyorum ancak kulüp yetkilileriyle henüz görüşmedim. Sözleşmem sezon sonu bitiyor ama burada devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir kulüple sözleşme imzalamadığını kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Şu an Chelsea'ye aitim, onlarla bir kontratım var. Benim arzum burada kalmak ancak gelecekte ne olacağını bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Resmen duyurdu
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