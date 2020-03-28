Dario Melnjak: Bu salgın sürecini atlatmak için birlik olmalıyız

Çaykur Rizespor'da ikinci sezonunu geçiren ve performansıyla Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselip, ligin büyüklerini de peşine takan Dario Melnjak, Koronavirüs nedeniyle kapandığı evinde SABAH'a konuştu. Süreçle ilgili neler düşündüğünü ve nasıl vakit geçirdiğini anlatan 27 yaşındaki defans oyuncusunun röportajından öne çıkanlar şöyle:



BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ

* Türkiye'nin virüsle mücadelede iyi işler yaptığını düşünüyorum. İnsanlar olabildiğince fazla bilgilendiriliyor. Onlara iyi ipuçları veriliyor. Herkesin, yetkililerin söylediklerini dinlemesi gerekiyor. Eğer bu virüsü durdurmak istiyor ve hayatın normale dönmesini istiyorsak uyarıları dikkate alalım. Evimizde kalalım.

* Rize'de tek yaşıyorum. Evde kaldığım için de epey bir vaktim oluyor. Yemek pişiriyorum, online eğitimler alıyorum, kitap okuyorum. Türkçe ve Yunanca dil eğitimi alıyorum. Playstation oynuyorum, arkadaşlarım ve ailemle sık sık telefonda görüşüyorum. Hayatımda olan herkese artık daha fazla zaman ayırıyorum. İnsanlar bu süreçte yaratıcı olmaya çalışsınlar. Aileleri ile vakit geçirsinler. Bazı oyunlar bulsunlar ve dil öğrenmeye çalışsınlar. Daha iyi insan olmak için kendilerini geliştirebilecekleri bolca vakitleri var.

* Yaşanılan bu salgın sürecini atlatmak için birlik olmalıyız ve bu sorunu çözmeliyiz. Türkiye'nin virüse karşı iyi bir performans gösterdiğine inanıyorum. Gösterilen bu mücadele devam etmesi durumunda sorun aşılacaktır. Tüm ülkeler gibi herkes benzer talimatları takip ediyor ve sorunu aşmayı başaran ülkeler de var.

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KÖTÜ DURUMDA OLANA YARDIM ETMELİYİZ...

Virüs elbette çok sayıda hayatı etkiledi. Kendimi iyi hissediyorum, sağlıkla alakalı bir problemim yok. Arkadaşlarım ve ailem de iyi. Birçok insan daha kötü durumda ve onlara yardım etmemiz gerekiyor. Bize hayatın verdiği küçük şeylere minnettar olmalıyız. Belki de az ile yetinip, zorda olanları desteklememiz gerekiyor.



SÜPER LİG'İN 2 AYDAN ÖNCE BAŞLAMASI ZOR

Takımda herkes ile temas halindeyiz. Sürekli olarak video görüşmeleri yapıyoruz. Tanrıya şükürler olsun herkes çok iyi. Tüm oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor ve kulüp de bu konuda herkes ile çok iyi ilgileniyor. Her gün federasyondan haber bekliyoruz. Eminim federasyon ve kulüpler ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ama şu anda ligin ne zaman başlayabileceğini söylemek zor. Virüsün durumunun nasıl devam edeceğine bağlı ve ligin bir-iki ay içerisinde başlaması pek mümkün değil. Herkes şimdi zor durumda.



İLK HEDEFİM FORMDA KALMAK

Evde kulüpten antrenörlerimizin verdiği çalışmaları yapıyorum. Formda kalmaya çalışıyorum. Aynı zamanda her gün koşuyorum. Belki takım antrenmanında olduğu gibi olmayacaktır ama beni kondisyon olarak iyi bir seviyede tutuyor.



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Melnjak, Trabzonspor'a karşı 2 gol atarken, Galatasaray'a karşı 2 asist, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı ise 1'er gol pası verdi. 4 büyük ekibe karşı 6 kez skor üretmeyi başardı.