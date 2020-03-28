Dusco Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı! "Dünyanın sonu gibiydi"

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınını en yakından gözlemleyen isimlerin başında Dusco Tosic geliyor. Türkiye'de bir dönem Beşiktaş formasını giyen ve 2018 yaz transfer döneminde Çin'in Guangzhou takımına transfer olan Sırp futbolcu, corona virüsünden Çin'in nasıl etkilendiğini ve o dönemde neler yaşadığını Fanatik gazetesine anlattı.

İşte Dusco Tosic'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Çin Ligi'nde sezonun bitmesinin ardından 1 aylığına ülkem Sırbistan'a gittim. Sonrasında Dubai'de bir süre tatil yapıp Çin'e döndüm. Çin yeni yılının kutlandığı dönemde, ocak ayının son haftasında Dubai'den Guangzhou'ya gelmiştim. Ülkedeki corona virüsü salgınından bilgimiz vardı. Dikkatli olmaya çalışıyorduk. Çalışmalara başladığımın ilk günü idmandan sonra teknik direktörümüz yanıma geldi ve bana, 'Antrenmanını bitirdikten sonra oyalanmadan hemen evine geri dön' dedi. Ben de buna uydum. Bana, bir süre Guangzhou'daki evimde beklemem söylendi. Ardından, 'Virüs sebebiyle çalışmalar askıya alındı. Tüm yabancı oyuncular, ülkelerine geri dönebilir' bilgisi verildi. Sonrasında ben de hemen menajerimi aradım. O süreçte Çin'den yapılan uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlanmıştı. Biz de Türk Hava Yolları'nın son uçuşunu bulabildik."

"Evden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi... Ancak o durumda bile bir korku hissetmedim. Beşiktaşlı taraftarların benim için kullandığı bir lakap var: Tank! Ve bir tank, asla korkmaz. Bu yüzden ben de korku yaşamadan ve olabildiğince sakin kalarak hareket ettim. Ve 31 Ocak'taki Çin'den Türkiye'ye son uçakla İstanbul'a geldim. Burada 1 gün kaldıktan sonra hemen ülkem Sırbistan'a gittim. 1 ay Sırbistan'da kaldım. Sonrasında biz, Çin'deki durumdan dolayı Dubai'de çalışmalara başlayacaktık. Kulüpten böyle bilgilendirildik. Ancak kamp, iptal edildi. Virüsün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye sıçraması sebebiyle Çinli futbolcular Çin'e geri döndü."

"Çin'de ligin nisan ayının son haftasında başlaması planlanıyor. Bu yüzden geri dönüp çalışmalara başlamamız gerekiyor. Çocuklarımla birlikte Belgrad'daki evimdeyim. 8 gündür de evimden çıkmadım. Gelişmeleri evimizden takip ediyoruz. İdman yaparak, film izleyerek, kitap okuyarak, çocuklarımın derslerine yardımcı olarak zamanımı geçiriyorum. Tüm dünyadaki gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Umarım en kısa süre içerisinde corona virüsü sorununu atlatırız. Çin'deki takım arkadaşlarımla iletişim halindeyiz. Corona virüsü, Guangzhou'da da görüldü ama takım arkadaşlarımda virüsten etkilenen birisi yok."

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