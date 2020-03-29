Kaçınılmaz son!

Süper Lig'de ise kulüplerin oyunculara kontratlarını ödeyebilmeleri mümkün değil. Nisan ayı ile birlikte Türkiye'de de oyuncular görüşme odasına çağrılacak

Bundan sonra Avrupa futbolunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak… Gerek yerel ligleri gerekse Şampiyonlar Ligi etkisi ile dünyanın gözünün çevrildiği Avrupa Kıtası, bundan böyle para dağıtmanın, bol keseden para harcamanın çok ama çok uzağında olacak.

BARCELONA MAAŞLARDA %70 İNDİRİME GİTTİ

Her maçı ile milyonlarca kişiyi ekranları başına bağlayan dev kulüpler bütçe daraltma çalışmalarına başladı. Kıtadaki Koronavirüs krizinin daha 1 ayı geride kalmadan para kesintileri için herkes oyuncularla masaya oturuyor. Katalan ekibi Barcelona her oyuncusundan maaşının aylık %70'ini kulüpte bırakmasını istedi. Bu oran kulüplere göre değişirken İspanya'da tüm takımlar oyuncuları ile bir bir görüşüp farklı oranlar belirliyor. Kulüplerin isteği sezon durduğu müddetçe bu uygulamanın devam etmesi. Almanya'da Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi yüksek maaş ödeyen iki kulüp de oyuncularla temaslarında anlaşmaya varmak üzere. İtalya ve Fransa'da da kulüplerin gündemi oyuncuların maaşlarının durdurulması veya azaltılması.

RONALDO 3.8 MİLYON EURO ÜCRETİNDEN VAZGEÇTİ

ANNESININ hastalığı nedeniyle Portekiz'e giden ve ülkesinde kalan Cristiano Ronaldo, maaşında indirim yapmayı kabul etti. Juventus kulübü, tek tek tüm oyuncuları ile video konferans yaparken maaş indirimi istedi. Yılda 31 milyon Euro kazanan Ronaldo, Torino ekibinin isteğini kabul ederken 3.8 milyon Euro'luk (27.3 milyon TL) kazancından vazgeçti.

EN AVANTAJLISI TRABZON

PEKİ Türkiye'de durum ne olacak? Zaten mali olarak zor durumdaki kulüplerimiz için başta yayın geliri olmak üzere gelir akışının durması tüm planları da altüst etti. Avrupa ülkelerine nazaran Türkiye'de virüsün daha geç yayılması kulüplerin önlem alması için fırsat tanırken liglerin durma sürecinin belirsizliği de kafaları karıştırıyor. 3 büyük İstanbul kulübünün yüksek maaşlı oyuncuları bünyesinde bulundurması yönetimleri zora sokarken Trabzonspor ise son 2 sezondaki uygulamaları ile azaltılan maaş yükü sonrasında 4 büyük kulüp arasında en avantajlı takım durumunda. Süper Lig ekiplerinin de önümüzdeki hafta oyuncularla bir bir oturup maaş kesintisi, erteleme, kontrat iptali gibi olasılıkları masaya yatırması bekleniyor.

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