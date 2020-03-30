Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı

Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı

Yönetim Kurulu, corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 30.3.2020 22:13 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 22:17 ABONE OL
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yetkililer, tüm vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaparken, sosyal mesafe gibi birçok konuda da uyarılarda bulunuluyor.

Bu bağlamda Beşiktaş Yönetim Kurulu da bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaparak tedbiri elden bırakmadı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, aynı anda platforma bağlandı ve olağan toplantı seyrinde birçok konuyu ele aldı.

Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş'a dönecek mi? Sergen Yalçın'dan flaş Talisca açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA