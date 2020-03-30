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ve eşinden corona virüsü yardımı

'ın başarılı kalecisi ve eşi Patricia Muslera; Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, corona virüsünden (Covid-19) korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, "Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 30.3.2020 23:41 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 23:48 ABONE OL
Fernando Muslera ve eşinden corona virüsü yardımı

Koronavirüs salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsünden (Covid-19) korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı: "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazia Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz."

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Fernando Muslera ve eşinden corona virüsü yardımı
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