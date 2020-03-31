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SON DAKİKA | 'den son dakika corana virüsü açıklaması!

Kulübü, resmi son dakika corona virüsü açıklaması yaptı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta yapılan testlerde Fenerbahçe 'nda 5 kişide corona virüsü bulgularına rastlandığı açıklanmıştı. Bunun üzerine ileri tetkikler için alınan numuneler hastaneye gönderilirken, bu isimler için de tedavi süreci başlatılmıştı. Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ikinci yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 13:58 ABONE OL
SON DAKİKA | Fenerbahçe'den son dakika corana virüsü açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden son dakika corona virüsü açıklaması yaptı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta yapılan testlerde Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda 5 kişide corona virüsü bulgularına rastlandığı açıklanmıştı. Bunun üzerine ileri tetkikler için alınan numuneler hastaneye gönderilirken, bu isimler için de tedavi süreci başlatılmıştı. Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ikinci yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.

Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız."

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SON DAKİKA | Fenerbahçe'den son dakika corana virüsü açıklaması!
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