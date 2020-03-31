Talisca’yı isterim

Beşiktaş'ın genç hocası Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün İnstagram hesabından canlı yayın yaptı. Oyuncu Zafer Algöz'le birlikte açıklamalarda bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Talisca'nın futbolculuğuyla ilgili söyleyecek kelime yok. Çok etkili bir oyuncu. Kim takımında görmek istemez?Keşke gelse."26 yaşındaki oyuncunun ücretinin çok yüksek olduğunu ama Beşiktaş'ın böyle bir maddi durumunun bulunmadığını da belirten Yalçın, "Onu alalım, bunu alalım gibi yorumlar yapıyor arkadaşlar.Biz Talisca'yı normal şartlarda alamayız. Çin'de kazandığı rakamları Türkiye'de ödeyebilecek takım az bulunur. İstemekle almak arasında fark var" ifadelerini kullandı.Beşiktaş aleyhine çok fazla hata yapıldığını da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, "Hata oluyor ama biraz fazla oluyor. Maçların kaderini etkiliyor, skora etki ediyor. Cüneyt Çakır üst düzey bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği maçlarla Türkiye'de yönettiği maçlar biraz farklı" ifadelerini kullandı.VAR sistemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yalçın, hakemlerin arasındaki görüşmelerin kamuoyuna açıklanmasının doğru olmayacağını vurguladı. Genç çalıştırıcı, "Bazen çok kötü oynuyoruz. Ben de ekibimle konuşuyorum niye böyle oldu diye. Hakemler de muhtemelen kendi aralarında bazı konuşmalar yapıyorlar. İki taraf arasındaki konuşmayı herkesin dinlemesi sağlıklı değil" dedi.