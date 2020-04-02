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Tottenham'ın hocası Mourinho, milli futbolcu Zeki Çelik'i istiyor

İngiliz ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik adamı , gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmanın hazırlıklarını yapıyor. Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla kolları sıvayan tecrübeli hocanın hedefinde milli futbolcu Zeki Çelik var. Fransız ekibi Lille'de forma giyen başarılı sağ beki yakından takip eden Mourinho, yönetimden 23 yaşındaki futbolcunun alınmasını talep etti.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 2.4.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 15:39 ABONE OL
Tottenham'ın hocası Mourinho, milli futbolcu Zeki Çelik'i istiyor

İngiliz ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, gelecek sezon kadrosunda Mehmet Zeki Çelik'i görmek istiyor.

Premier Lig ekibi Tottenham'ın tecrübeli teknik adamı Jose Mourinho, lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen tecrübeli ismin transfer listesinde sağ bek pozisyonu için Mehmet Zeki Çelik bulunuyor. Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncuyu özellikle ligin ikinci yarısında gözlem altına alan Mourinho, Lille'den Mehmet Zeki'yi tanıyan yardımcısı Joao Sacramento'dan da olumlu rapor aldı.

MOURINHO, CAMPOS İLE GÖRÜŞECEK
Lille Sportif Direktörü Luis Campos ile yakınlığı bulunan Jose Mourinho'nun, Zeki Çelik transferi için Campos ile görüşeceği öğrenildi.
Öte yandan İngiltere'nin Daily Star gazetesi de sağ bek transferi arayışlarını sürdüren Londra ekibinin Mehmet Zeki Çelik ismi üzerinde yoğunlaştığı haberlerini sayfasına taşıdı.

Fransa Lig 1'de 23 maça çıkan milli oyuncu, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, A Milli Takım'ın da değişilmezlerinden birisi oldu.

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Tottenham'ın hocası Mourinho, milli futbolcu Zeki Çelik'i istiyor
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