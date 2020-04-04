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Maradona'dan örnek corona virüsü kararı

Futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen ve halihazırda Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle gelirleri düşen kulübünden maaşının kesilmesini talep etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.4.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 20:36 ABONE OL
Maradona'dan örnek corona virüsü kararı

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti.

Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Maradona ile fikir alışverişinde bulunuyorduk ve maaşının kesilmesini talep etti." ifadelerini kullandı.

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Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularından olan Maradona'nın sözleşmesinin ağustos ayında sona ereceğini fakat bunu önemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askıya alınmıştı.

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Maradona'dan örnek corona virüsü kararı
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