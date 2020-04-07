Fenerbahçe ile Barcelona, Willian için karşı karşıya

Corona virüsü dünya futbolunu etkilese de kulüpler transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe de listesindeki isimlerle dirsek temasında.

İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin sezon sonunda teklif yapmaya hazırlandığı Willian için dişli bir rakip çıktı. Chelsea ile olan kontratı 30 Haziran'da bitecek olan Brezilyalı yıldız için Barcelona devreye girdi.

31 yaşındaki yıldızın Chelsea'den gelen 2 yıllık teklifi reddettiği ve yeni bir maceraya atılmaya hazır olduğu aktarılırken, Barcelona'nın Willian'ı daha önce de istediği ancak alamadığının altı çizildi.

Oyuncunun boşa çıkmasıyla şartların oluştuğu yazılırken, transfer için ise, "Ya şimdi ya hiç" ifadeleri kullanıldı.

Önce Guardiola daha sonra Valverde dönemlerinde gündeme gelen ancak sonçlanamayan Willian transferinin bu kez bitebileceği aktarıldı.

Öte yandan Barcelona'nın Willian için bonservis bedeli ödemeyecek olmasının bir avantaj teşkil ettiği ve bu durumdan dolayı Brezilyalı isme de cazip bir maaş önerileceği öğrenildi.

Willian bu sezon Chelsea formasını 37 maçta giyerken 7 gol 6 asistlik katkı sağladı.

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