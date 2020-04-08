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Ronaldo Nazario, efsanelerle canlı yayında buluştu

PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, gibi takımlarda sergilediği performansla adını futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasına Ronaldo Nazario eski takım arkadaşları ile canlı yayında bir araya geldi. Aynı zamanda milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği La Liga ekibi Valladolid'in başkanlığını da yapan Ronaldo; canlı yayında , , , ve ile buluştu.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 02:05 ABONE OL
Ronaldo Nazario, efsanelerle canlı yayında buluştu

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Instagram canlı yayınında eski takım arkadaşları ile görüşme gerçekleştirdi.

Ronaldo; Roberto Carlos, David Beckham, Luis Figo, Iker Casillas ve Inter'de birlikte forma giydiği İtalyan yıldız Christian Vieri ile görüşrü.

BECKHAM'DAN RONALDO'YA TEŞEKKÜR

İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulunan David Beckham, Fenomen Ronaldo'yla ilgili de konuştu. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız, 2003 yılında Madrid'e yerleşmesine yardım eden Fenomen Ronaldo'ya teşekkürlerini iletti.

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Ronaldo Nazario, efsanelerle canlı yayında buluştu
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