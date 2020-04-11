Blanc Fenerbahçe kararını verdi!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük adayları arasında yer alan Fransız futbol adamı Laurent Blanc, sarı lacivertli takıma dair son kararını verdi.

ESPN'in okuyucularına duyuruduğu haberde, sarı lacivertli kurmayların dünyaca ünlü teknik adamı Fenerbahçe'nin başına getirmek için yoğun uğraşlar verdiği ancak bu operasyonun başarılı olamadığı yazıldı.

TÜRKİYE LİGİ'Nİ İSTEMİYOR

Blanc için yoğun mesai harcayan Fenerbahçeli yetkililerin çabasının sonuçsuz olmasının nedeninin de bizzat Blanc'ın kendisi olduğu kaydedildi. Tecrübeli teknik direktör, kariyerinin ilerisi için Türkiye Süper Ligi'ni düşünmüyor.



PSG'DEN AYRILIKTAN SONRA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde 2016 yılında Paris Saint Germain ile yollarını ayırmasının ardından Avrupa'nın üst düzey takımlarını çalıştırma hedefinden uzaklaşmak istemeyen Blanc'ın, istediği teklifi henüz alamadığı kaydedildi.

2 yıl Fransa Milli Takımı'nı da çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, Bordeaux ve PSG'de de görev yapmıştı.

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