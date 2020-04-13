Coutinho İngiltere'yi istiyor!

Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'te forma giyen Philippe Coutinho, kariyerinin gidişatından hiç memnun değil.

Yaz başında kiralık olarak yolunu tuttuğu Bavyera ekibinde beklentilerin uzağında kalan ve istenilen katkıyı takımına bir türlü sağlayamayan Brezilyalı oyuncu, bonservisini elinde bulunduran İspanyon devi Barcelona'ya dönmeye sıcak bakmıyor.

Genç yıldızın menajeri Kia Joorabchian ise yaptığı açıklamada oyuncusunun İngiltere Premier Ligi'ne geri dönme hayalini gizlemedi.

Konuyla ilgili olarak Sky Sports'a bir röportaj veren Joorabchian, "Coutinho Premier Lig'e geri dönmeyi çok istiyor. İngiltere'de geçirdiği süre boyunca orada oynamaktan büyük keyif aldı. Memnuniyetle orada yeniden forma giyecektir." ifadelerini kullandı.

İşte Mourinho'nun yeni gözdesi! Alex Grimaldo...

James Rodriguez'in yeni adresi belli oluyor!

Erling Haaland'ın eski takım arkadaşından flaş itiraf!

Harry Kane için çılgın istek!