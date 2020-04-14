Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marc Wilmots adım adım Fenerbahçe’ye

adım adım ’ye

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarına hız veren , bir dönem A Milli Futbol Takımını da çalıştıran ile anlaşmaya yakın. 51 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertlilerle yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı ve bu nedenle Belçika ekibi Antwerp'in teklifini geri çevirdiği belirtildi.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 14.4.2020 ABONE OL
Marc Wilmots adım adım Fenerbahçe’ye

Ersun Yanal'la 3 Mart'ta oynanan Trabzonspor kupa maçından sonra yollarını ayıran Fenerbahçe, o günden bu yana teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden Marc Wilmots, geleceği adına önemli bir karar verdi. Belçika basınından Voetbal24'e göre Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler nedeniyle reddetti.

GÖRÜŞMELERDE ARTIK SONA YAKLAŞILDI

Geçmişte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi. Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.

2012-16 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nı çalıştıran Wilmots, sonrasında Fildişi Sahili ve İran Milli Takımlarında kısa süreli görev aldı. 4 Aralık'tan bu yana boşta.

Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'in corona virüsü test sonucu negatif çıktı Fenerbahçe'nin yıldızına Fransa'dan talip var

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marc Wilmots adım adım Fenerbahçe’ye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA