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'dan Aslan paylaşımı! "Tek başıma..."

'ın paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Devre arasında 'in isteği doğrultusunda yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen ancak Galatasaray Başkanı 'in veto etmesi sonrası transferi gerçekleşmeyen yıldız futbolcu, son paylaşımıyla sosyal medyada yine çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 23:13 ABONE OL
Arda Turan'dan Aslan paylaşımı! Tek başıma...

Bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan, ocak transfer döneminde sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yaklaşmıştı. Başakşehir'den izin alan Arda, Fatih Terim'in de isteği sonrası yuvaya dönmeye hazırlanıyordu ancak Mustafa Cengiz transfere yeşik ışık yakmadı.

Terim ile Cengiz'i karşı karşıya getiren yıldız futbolcu, Galatasaray'a dönemedi ama her fırsatta yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başakşehir'le olan kontratını feshettikten sonra açık açık sarı-kırmızılı ekibe dönmek istediğini ifade eden Arda, bu kez 'Aslan' paylaşımı yaptı.

Aslan resimli bir puzzle yapan deneyimli futbolcu, Instagram hesabından takipçileriyle fotoğrafı paylaşarak, "Resmen tek başıma başardım..." notunu düştü. Arda, eşi Aslıhan Turan'ı da etiketlemeyi unutmadı.

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Arda Turan'dan Aslan paylaşımı! "Tek başıma..."
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